واشنطن: من الحرب العسكرية المباشرة إلى سياسة الاحتضار ضد طهران

2019/03/01 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على عكس كل التحليلات السياسية والتقارير الإعلامية التي تؤكد على أن الحرب الامريكية ضد إيران قادمة لا محالة، نقول أن واشنطن لن

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