المرجعية تحذر من ظاهرة انتشرت بين أوساط المجتمع

2019/03/01 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المرجعية الدينية، الجمعة، من ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات التي انشرت بشكل واسع في العراق، مبينة انه لا يوجد اهتمام كاف من الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة.وقال وكيل المرجعية عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بكربلاء، انه "بدأت في الاونة الأخيرة ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات بالانتشار بصورة كبيرة ويصاحبها عدم الاهتمام الكافي بمعالجتها، لافتا الى أن "هذا الانتشار والترويج يهدد المجتمع العراقي بشكل كبير وخصوصا شريحة الشباب".

وأضاف الكربلائي، أن "هذه الظاهرة ليست مخاطرها على الجانب الصحبي فقط بل على الجانب العاطفي والنفسي وغيرها، فعندما لايكون هناك تنبؤ فان هذه الظاهرة تنذر بكارثة خطيرة على المجتمع العراقي على مختلف مظاهر الحياة، مبينا الى، أن "انتشار المخدرات جاء بسبب ضعف الرادع القانوني وعدم فاعلية الاجهزة التنفيذية".

ودعا الكربلائي الى، ان "تكون هناك حملة توعية واسعة لمكافحة مخاطر المخدرات، مشيرا الى أن "اسبابا عدة ادت الى انتشار هذه الظاهرة منها السبب الاقتصادي الفقر والبطالة، حيث أن البعض يلجأ للعمل والاتجار السريع بهذا الموضوع، والبعض يعيش اجواء اقتصادية ونفسية ضاغقة، فلهذه الاسباب يتعاطى هذه الامور التي يشعر انها تبعده عن هذه الاجواء، فضلا عن عوامل جتماعية ساهمت في استفجال اكثر المشاكل الاجتماعية خطورة".

و اشار الى، أنه "كلنا معنيون بمعالجة هذه الظاهرة وظواهر اخرى، بالدرجة الاولى مسؤولية الاسرى، بتوجيههم لاطفالهم وابعادهم عن رفقاء السوء ومتابعتهم، اضافة الى المدرسة، ومن ثم الضوابط القانونية التي تمنع استفحال تلك الظاهرة".

يذكر ان قضاة متخصصون بمكافحة المخدرات أعلنوا، في (9 كانون الثاني 2019) القبض على أكثر من 525 متهماً بتجارة وترويج المخدرات في العاصمة، فيما اشاروا الى صدور أمر بالقبض بحق 100 آخرين مابين متعاط ومروج وتاجر خلال2018.



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