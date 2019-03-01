هاتف ذكي ببطارية مشحونة لـ50 يوما!

2019/03/01 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تعتزم شركة “إنرجايزر” حل أزمة بطاريات الهواتف المحمولة، بطرح هاتف ذكي ببطارية تدوم 50 يوماً قبل أن يحتاج المستخدمون إلى إعادة شحنها من جديد.وتؤرق الحاجة المتكررة إلى إعادة شحن بطاريات الهواتف الذكية المستخدمين، وهي مشكلة لم تستطيع شركات الهوتف الأكثر شعبية حلها حتى الآن، إذ يشكو المستخدمون من الحاجة المتكررة لشحن الهاتف خلال […]

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