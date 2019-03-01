وكيل المرجعية في كربلاء: نحذر من استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات وتوصي بالحلول

2019/03/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المرجعية الدينية،اليوم الجمعة، من ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات التي انشرت بشكل واسع في العراق، فيما اشارت الى ضرورة انهاء مسببات وجودها.وقال وكيل المرجعية عبد

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