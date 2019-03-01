الطيار المزيف خدع الجميع 20 عاما.. وكشفه

2019/03/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عقدين من الزمن على عمله في الطيران، تكشفت حقيقة "الكابتن المزيف" بعد "مناورة جريئة" أجراها أثناء تحليقه فوق المجال الجوي السويسري.وعمل وليام تشاندلر

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