الراوي تبحث مع موظفي الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة المشاكل التي تواجههم

2019/03/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار بحثت النائبة عن محافظة الانبار نهله حمد الراوي، مع موظفي الرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة المشاكل التي تواجههم، مؤكدة سعيها المتواصل لحل المشاكل والمعوقات وتوفير الاحتياجات الاساسية.

وذكر بيان لمكتبها تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ألتقت النائبة الراوي في الانبار، عددا من موظفي دائرة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وذلك لمناقشة اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها دائرة ذوي الاعاقة في الانبار والتي تؤثر على تقديم الخدمات لشريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.

وأكدت النائبة، “سعيها المتواصل بحل كافة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها دائرة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الاحتياجات الاساسية للدائرة والتي ستسهم في تقديم افضل الخدمات لهذه الشريحة”.

وتابع البيان، ان “الراوي التقت كوادر دائرة الرعاية الاجتماعية من الباحثين الاجتماعيين لفروع الرمادي والفلوجة والصقلاوية حيث تم مناقشة اهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه العوائل الفقيرة ذات الدخل المحدود والأرامل ، والمشاكل التي يعاني منها موظفي الرعاية الاجتماعية”.

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