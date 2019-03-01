مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات شرقي بغداد

2019/03/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، بإقتحام مسلحين مجهولين أحد المنازل شرقي بغداد، فيما سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا سكنيا وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية في منطقة حي اور شرقي بغداد”.

وأشار الى ان “قوة امنية قدمت الى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغ وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته”.

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