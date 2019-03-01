2019/03/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

هز زلزال عنيف بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر، صباح الجمعة، مدينة أزانغارو جنوبي بيرو، الواقعة في منط...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زلزال عنيف يضرب بيرو بقوة 7 درجات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زلزال عنيف يضرب بيرو بقوة 7 درجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).