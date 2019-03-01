2019/03/01 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
زلزال عنيف يضرب بيرو بقوة 7 درجات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
هز زلزال عنيف بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر، صباح الجمعة، مدينة أزانغارو جنوبي بيرو، الواقعة في منط...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
زلزال عنيف يضرب بيرو بقوة 7 درجات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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