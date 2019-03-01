باكستان تعيد فتح اجوائها للطيران التجاري ظهر اليوم

2019/03/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنها ستعيد فتح المجال الجوي، الذي كان مغلقا هذا الأسبوع بسبب التوترات مع جارتها الهند، أمام الرحلات التجارية بدءا من الرابعة مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي 2 بعد الظهر بتوقيت بغداد.وقالت متحدثة باسم الهيئة حسب رويترز “تلقينا تعليمات بأن باكستان ستعيد فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات التجارية… من […]

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