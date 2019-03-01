حزب الله يندد بالقرار البريطاني ادراجه ضمن لائحة المنظمات الارهابية

2019/03/01 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حزب الله اللبناني بيانا اليوم الجمعة يرفض فيه بشدة قرار بريطانيا إدراجه على ما يسمى “لائحة المنظمات الإرهابية”.وذكر الحزب في بيانه ان” حزب الله حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لأية دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموّله وتدعمه أن تتهم حزب الله أو أي حر”.وأكد الحزب في بيانه ان “القرار البريطاني […]

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