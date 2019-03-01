إقبال: جرائم الارهاب لن تنتهي الا بالاستئصال التام

2019/03/01 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استنكر عضو مجلس النواب العراقي محمد إقبال الصيدلي، اعتداءات داعش الارهابية على منطقة المجموعة الثقافية في الموصل.

وقال إقبال في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تمكن الارهاب من التسلل والوصول الى اهلنا الابرياء بتفجيراتهم امر يحتاج دراسة ولا بد من خطط محكمة لحمايتهم وعدم السماح للارهاب من تحقيق اهدافه الآثمة بقتل ابناء الموصل او اعادة اجواء الفوضى اليها من جديد”.

ودعا النائب الى “توخي الحذر وقطع الطريق امام المجرمين”، مشددا على ان “تعزيز السلم الاهلي، والامن المجتمعي، هما سبيل دحر الارهاب والقضاء عليه”.

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