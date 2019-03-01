عودة 21 طفلا ايزيديا الى العراق بعد تحريرهم من داعش في سوريا

2019/03/01 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..وصل، صباح اليوم الجمعة، 21 طفلا ايزيديا بينهم ثلاث فتيات إلى مركز قضاء سنجار في نينوى، قادمين من سوريا التي قضوا فيها أكثر من اربع سنوات بسجون تنظيم “داعش”، وتعرضوا خلالها لأبشع صور التنكيل والاستعباد الجنسي.وذكر موقع “ايزيدى 24” أن “قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير الأطفال الايزيديين من منطقة الباغوز آخر معاقل […]

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