نجدة الديوانية تنقذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من أحد الجسور بالمحافظة

2019/03/01 | 14:27

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية نجدة الديوانية، الجمعة (01 آذار، 2019) انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من أ...





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