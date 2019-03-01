الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني: التوافق أصبح بلاءً كبيراً على العراق

2019/03/01 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأشار الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين بهاء الدين، اليوم الجمعة، بأن التوافق أصبح بلاءً كبيراً على العراق، مبيناً بأنه لا توجد لدينا دولة فيدرالية بمعنى الكلمة، هذا مكتوب فقط بالدستور العراقي.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، والمقام بمدينة أربيل، حيث أكد "أن التوافق أصبح بلاءً كبيراً على العراق، لأنه أصبح نوعاً من الإتفاقات بين القوى السياسية، وأصبح سبباً في تكميم افواه المعارضة".وأضاف، "لا أحد يستطيع التدخل في شؤون العراق إذا لم يتجه العراقيون أنفسهم، طالبين منهم التدخل لحل مشاكلهم هم فقط، أو لنصرتهم على الجهة المقابلة، ".مبيناً، بأنه "لا توجد لدينا دولة فيدرالية بمعنى الكلمة، هذا مكتوب فقط بالدستور العراقي، فهناك إنتقائية في عملية التعامل مع بنود الدستور، فهناك بعض المواد وخصوصاً التي تتعلق بالفيدرالية، قد تم إهمالها، والبعض الآخر تم تتنفيذها، ولهذا سيكون من الصعب حل الأزمة بين بغداد وأربيل".

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