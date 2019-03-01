ابرز مباريات شهر ‎مارس.. كلاسيكو الارض في مقدمتها

2019/03/01 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهم و ابـرز مباريــات شهـر ‎مارس:

-كلاسيكو الارض

باريس VS مانشستريونايتد

-يوفنتوس VS اتلتيكو مدريد

-الهلال VS الدحيل

-بايرن VS ليفربول

-ديربي ميلانو

-هولندا VS المانيا

-الزمالك VS الاهلي

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