2019/03/01 | 14:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز مباريات شهر مارس.. كلاسيكو الارض في مقدمتها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اهم و ابـرز مباريــات شهـر مارس:
-كلاسيكو الارض
باريس VS مانشستريونايتد
-يوفنتوس VS اتلتيكو مدريد
-الهلال VS الدحيل
-بايرن VS ليفربول
-ديربي ميلانو
-هولندا VS المانيا
-الزمالك VS الاهلي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز مباريات شهر مارس.. كلاسيكو الارض في مقدمتها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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