خبر سار لجماهير الملكي قبل كلاسيكو الغد

2019/03/01 | 14:30

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فاران مدافع ريال مدريد جاهز للعب ضد البارسا يوم السبت في البرنابيو

في الليغا.

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