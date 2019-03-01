اكتشاف خطر الخفافيش على حياة البشر!

2019/03/01 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اكتشف العلماء لأول مرة أن الخفافيش تحمل فيروسات الإنفلونزا في عام 2012، ولكنهم اكتشفوا للتو أن البشر يمكنهم التقاطها منها أيضا.ويمكن للحيوانات، مثل الخنازير والدجاج، أن تصاب بالإنفلونزا بطرق مشابهة للبشر، لوجود مستقبلات مماثلة في المسالك التنفسية.لذا، أصبحت الطيور والخنازير شديدة الخطورة.ولكن فيروسات إنفلونزا الخفافيش تعلق وتدخل الخلايا بطريقة مختلفة، مقارنة […]

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