السيد عمار الحكيم يدعو الى سن قانون الخدمة التربوية والإرتقاء بواقع التدريس

2019/03/01 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، بعيد المعلم" داعياً الى "سن قانون الخدمة التربوية".

ونقل بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن السيد عمار الحكيم قوله "في عيد المعلم الاغر، وفيما نبارك للأسرة التربوية هذه المناسبة الكريمة نحث على انصافها على وفق قوانين ترتقي بواقعها معنويا وماديا".وجدد دعوته "الى سن قانون الخدمة التربوية على غرار قانون الخدمة الجامعية لحماية المعلم وتوفير بيئة تربوية مناسبة ، كما نشدد على اهمية التركيز على التربية وضرورة مسايرتها للتعليم في المسارات العامة".كما دعا السيد عمار الحكيم الى "الارتقاء بواقع التدريس لخلق قفزة في العملية التربوية والتعليمية وإبعاد ملف التربية والتعليم عن التجاذبات السياسية".انتهى

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