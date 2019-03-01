ممثلة باكستانية تسخر من الطيار الهندي الأسير... وجمهورها يغضب

2019/03/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت الممثلة الباكستانية فينا مالك، من الطيار الهندي الذي تم أسره في باكستان، يوم الأربعاء الماضي بعد إسقاط مقاتلته.

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