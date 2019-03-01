العميد سلامي: لا أحد يستطيع الحد من قدرات حركات المقاومة في المنطقة

2019/03/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، العميد حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن لا أحد يستطيع الحد من قدرات حركات المقاومة في المنطقة.

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