2019/03/01 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقدّم لكم ألبوم الصور الأسبوعي - لمحة عن أهم الأحداث في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام السبعة الماضية.

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