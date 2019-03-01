السهيل يبحث مع وزير الخارجية القطري تفعيل الشراكة العلمية والبحثية بين البلدين

2019/03/01 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني، تفعيل الشراكة العلمية بين المؤسسات البحثية لدى جامعات البلدين.

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