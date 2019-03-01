باكستان تسلم الهند طيارًا أسرته خلال المواجهات الجوية الأخيرة بين البلدين

2019/03/01 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلن السلطات الباكستانية، الجمعة، تسليم الهند طيارا أسرته خلال المواجهات الجوية الأخيرة بين البلدين.وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد أعلن أمس الخميس، الإفراج عن العسكري الهندي في “مبادرة سلام” حيال الهند.وقال إن “رغبتنا في فض التصعيد يجب ألا تفسر على أنها ضعف” من قبل رئيس الوزراء الهندي القومي ناريندرا مودي.وفي […]

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