الاستخبارات العسكرية تطيح بأحد المشاركين بجريمة سبايكر

2019/03/01 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة 1 اذار 2019، الاطاحة بـ’ابو سمية’ احد امراء داعش وابرز المشاركين بمجزرة سبايكر .وقالت المديرية في بيان، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ، تمكنت بعملية نوعية تميزت بالدقة والتخطيط السليم، من القبض على احد امراء داعش المهمين والخطرين بعد استدراجه من سوريا والايقاع به في ناحية […]

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