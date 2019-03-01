تعزيزا للتعاون بين القاهرة و نيقوسيا الهيئة العربية للتصنيع تستقبل مُلحق الدفاع القبرصي

2019/03/01 | 14:44

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

التقي الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع السيد كوستاكيس فوتيو مُلحق الدفاع بسفارة قبرص بالقاهرة , حيث بحث “التراس” فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب القبرصي في العديد من مجالات الصناعة وتبادل الخبرات والتدريب .وأكد “التراس” علي إهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة,مُشيرا إلي التنسيق لإعداد زيارة وفد قبرصي رفيع المُستوي لبحث التعاون المُشترك في عدد من الصناعات الدفاعية .تأتي تلك الزيارة في إطار تعميق وتعزيز التعاون والعلاقات بين مصر وقبرص وأحد نتائج معرض إيدكس الدولي بالقاهرة في ديسمبر 2018.من جانبه , أكد “كوستاكيس فوتيو” أن نجاح مصر مُؤخرا في تنظيم معرض إيدكس الدولي رسالة للعالم بمكانة وثقل مصر ودورها الرائد في المنطقة , مُؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من مجالات التعاون لتوفير مطالب وزارة الدفاع القبرصية من المُنتجات المصرية المُتميزة في نظم الدفاع التي تم إستعراضها في الجناح المصري بالمعرض.

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