الدوري الفرنسي: مباريات سهلة لفرق الصدارة

2019/03/01 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المتوقع أن يستمر توخيل في تطبيق المداورة بين اللاعبين لاسيما أن فريقه (68 نقطة) يسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ باللقب إذ يبتعد في الصدارة بفارق 17 نقطة عن ملاحقه المباشر ليل.وأراح توخيل الثلاثاء في ربع نهائي مسابقة الكأس ضد ديجون (3-صفر) كلا من البرازيلي ماركينيوس والمهاجم الفرنسي والهداف الشاب كيليان مبابي اللذين من المنتظر أن يشاركا أساسيين ضد كان.وباستثناء أدريان رابيو المستبعد بقرار إداري لعدم موافقته على تمديد عقده، والبرازيلي نيمار المصاب في مشط قدمه، قد تكون مجموعة توخيل كاملة مع عودة الهداف الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى التدريب بعد غياب استمر نحو شهر إثر إصابته في الورك مطلع شباط/فبراير.وقد يشارك كافاني في مباراة السبت ضد كان، في آخر اختبار لفريق العاصمة قبل أن يستضيف الأربعاء على ملعبه بارك دي برانس مانشستر يونايتد في مباراة مصيرية للفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ويخوض سان جيرمان لقاء الإياب متسلحا بفوزه ذهابا، في غياب نيمار وكافاني، بهدفين نظيفين على فريق "الشياطين الحمر" في عقر داره ملعب أولد ترافورد.بدوره، سيحاول كان الثامن عشر والمهدد بالهبوط (20 نقطة) الخروج بأقل خسارة ممكنة على ملعبه.ليل بهدوء أعصاب يخوض ليل الثاني مباراته مع ضيفه ديجون صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير (20 نقطة) بهدوء أعصاب وراحة تامة الأحد، خصوصا أن عودته في المرحلة السابقة من ملعب ستراسبورغ (1-1) كانت أفضل من نتيجة مطارده ليون الثالث الذي سقط على ملعب لويس الثاني أمام موناكو وصيف البطل صفر-2، ليتسع الفارق بينهما إلى 5 نقاط.من جانبه، يستضيف ليون تولوز الخامس عشر (28 نقطة)، وتبدو كفته راجحة من الناحية النظرية رغم خسارته الأخيرة أمام موناكو وتعادل منافسه مع ضيفه كان 1-1.واستعاد موناكو بعضا من هيبته مع عودة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وحقق حتى الآن ثلاثة انتصارات وتعادل فابتعد قليلا عن منطقة الهبوط في المركز السادس عشر (25 نقطة).وترشحه التوقعات لمواصلة سلسلته الناجحة بإشراف مدربه الحالي وتحقيق فوز رابع السبت على حساب مضيفه أنجيه رغم أن الأخير يتقدم عليه في اللائحة في المركز الثاني عشر وبفارق 8 نقاط.وتتركز الأنظار بشكل خاص في هذه المرحلة على القمة بين مرسيليا الخامس (41 نقطة) وسانت إتيان الرابع الذي يتقدم عليه بفارق نقطتين في اطار صراعهما مع ليون (46) على المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.بدوره، سيحاول رانس (41 أيضا) خطف النقاط الثلاث من استضافته لأميان السابع عشر ليبقى على نفس المسافة والمنافسة على مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".ويلعب الأحد أيضا نيس مع ستراسبورغ وغانغان مع نانت، فيما تأجلت إلى الثلاثاء المقبل مباراة بوردو مع مونبلييه.

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