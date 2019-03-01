الاتحاد الآسيوي يكشف قائمة المرشحين على مناصبه

2019/03/01 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين للمناصب الآسيوية للدورة الانتخابية “2023-2019” بعد مراجعتها من قبل اللجنة الانتخابية بالاتحاد القاري واعتماد لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي للعبة للمرشحين لمقاعد الفيفا وفقا لقانون الاتحاد الآسيوي “الطبعة 2018”.وأوضح الاتحاد في بيان نشر بموقعه على الإنترنت: “يؤكد الاتحاد الآسيوي اليوم على القائمة النهائية […]

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