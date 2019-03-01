الجبوري: رافع العيساوي يمكنه العودة إلى العراق.. بشرط

2019/03/01 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، الجمعة، ان وزير المالية الاسبق، رافع العيساوي، بامكانه العودة مجدداً الى البلاد.وذكر الجبوري، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، تابعها “ناس”، اليوم (1 اذار 2019)، أن “العيساوي بامكانه العودة مجدداً الى العراق بعد اسقاط جميع التهم الموجهة إليه”.واضاف، ان “عودته مرهونة بمثوله […]

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