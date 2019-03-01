2019/03/01 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أطلت الفنانة فلة الجزائرية على الجمهور بعد أيام من حذفها الفيديو الصادم، الذي كشف آثار عملية التجميل التي أدت لتورم وجهها بشكل أثار رعب الجمهور.وحضرت فلة افتتاح فيلم “دمشق – حلب” في بيروت، ليعد هذا الظهور الأول لها بعد المقطع الذي كشف عملية التجميل الصادمة التي خضعت لها وأدت إلى تورم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة: بعد عملية تجميل شوهت وجهها.. فلة الجزائرية تواجه الجمهور) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة: بعد عملية تجميل شوهت وجهها.. فلة الجزائرية تواجه الجمهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).