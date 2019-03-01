2019/03/01 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين للمناصب الآسيوية للدورة الانتخابية “2023-2019” بعد مراجعتها من قبل اللجنة الانتخابية بالاتحاد القاري واعتماد لجنة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الآسيوي.. يكشف قائمة المرشحين على مناصبه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الآسيوي.. يكشف قائمة المرشحين على مناصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).