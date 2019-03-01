كربلاء.. القبض على شبكة تزوير سندات اراضي تقدر بالمليارات

2019/03/01 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي،اليوم الجمعة، بالقاء القبض على شبكة تزوير سندات اراضي تقدر بالمليارات تابعة للمواطنين في محافظة كربلاء.وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه "العهد

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