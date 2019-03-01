لافروف: روسيا ستتصدى بحزم لمحاولات التدخل في شؤون فنزويلا

2019/03/01 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف لافروف في مستهل مباحثات عقدها مع ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي في موسكو اليوم ، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه كلمات الدعم والتضامن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأن روسيا تؤيد خطوات حكومة مادورو الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل".من جانبها، أعربت رودريغيز عن امتنان مادورو والشعب الفنزويلي لروسيا على الدعم، الذي تقدمه لكاراكاس، وقالت: "إنه شرف كبير ومن دواعي فرحنا أن نكون هنا في روسيا، التي نناضل سويا معها من أجل مستقبل البشرية جمعاء".انتهى .م ك

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