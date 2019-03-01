العشرات من الايزيديين يتظاهرون في ناحية سنوني تنديدا بمجزرة الباغوز

2019/03/01 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل "الغدير" إن عشرات الايزيديين خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرة تنديدا بمجزرة الباغوز، مطالبين بالكشف عن باقي المختطفات الايزيديات".ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق، ان قوات النخبة البريطانية قد عثرت أثناء قيادتها للهجوم على آخر معقل لـ"داعش" في سوريا على رؤوس مقطوعة لـ50 امرأة قتلن على أيدي عناصر داعش ،وطالبت وزارة الهجرة والمهجرين، في وقت سابق ، بإعادة جثامين النساء الايزيديات الـ50 اللاتي اعدمهن "داعش"، متعهدة بتقديم الدعم لذوي الضحايا والوقوف معهم ومؤازرتهم.انتهى .م ك

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