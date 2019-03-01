2019/03/01 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الجمعة ان وفدا من الحزب سيجتمع غدا السبت مع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني لبحث تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم، وكذلك مناقشة الاوضاع السياسية في العراق وكوردستان بشكل عام.

وقالت تلك الوسائل ان وفدين من المكتبين السياسيين للحزبين سيجتمعان غدا 2-3-2019 للتباحث بما يتعلق بتلك الملفات.

ولم تحدد وسائل الاعلام مكان عقد الاجتماع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان يجتمعان غدا السبت لبحث ثلاثة ملفات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان يجتمعان غدا السبت لبحث ثلاثة ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).