اصابة شخص بانفجار عجلة ومقتل فتاة في السليمانية

2019/03/01 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب شخص ظهر اليوم الجمعة بانفجار عجلته الشخصية التي كانت تقله في ناحية "زراين" التابعة لقضاء شهرزور في محافظة السليمانية.

وقال مصدر محلي مسؤول ان شخصا يدعى (ف، ح، س) اصيب بجروح شديدة عندما انفجرت عجلته الشخصية التي كانت تقله اثناء قيادته في الناحية المذكورة.

واضاف المصدر ان المصاب تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا الى ان التحقيقات الاولية تفيد ان التفجر ليس ارهابيا.

الى ذلك افاد مصدر طبي مسؤول ان مستشفى "الشهيد بيشرو" في قضاء جمجمال استقبلت جثة فتاة مقتولة بإطلاق نار من قبل شقيقها.

واضاف المصدر ان الفتاة تدعى "ك، ن، م" مواليد عام 1990 لوحظت جثتها اثار عيارين ناريين، مشيرا الى ان القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث للكشف عن ملابساته.

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