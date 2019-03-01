الوكيل الاقدم يبحث مع المسؤولين في الأنتربول سبل الدعم لوزارة الداخلية

2019/03/01 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الدكتور عقيل الخزعلي والوفد

المرافق له مقر الأنتربول الدولي بمدينة ليون الفرنسية.

الخزعلي وعلى هامش زيارته إلى المنظمة عقد سلسلة اجتماعات مهمة مع

المسؤولين الدوليين تم خلالها بحث تطور التجربة العراقية في ملاحقة

المجرمين والإرهابيين وماتحقق في مجال الانتربول الوطني ، كما جرى

الحديث عن آليات الدعم الفني والتقني الذي ستقدمه المنظمة لوزارة

الداخلية للسنوات الثلاث المقبلة ، كما تم الحديث عن التدريبات

الاختصاصية والاجهزة الذكية المطلوبة بهذا الصدد ، وفي ختام الزيارة

كرم الوفد بدرع المنظمة.

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