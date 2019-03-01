بالصور، الايزيدون يتظاهرون تنديدا بمجزرة الباغوز والمطالبة بالبحث عن المختطفات الايزيديات

2019/03/01 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خيري علي ابراهيم التنديد بمجزرة الباغوز والمطالبة بالبحث عن المختطفات الايزيديات شعارات رفعها المتظاهرين الايزيديين في ناحية سنوني “الشمال” ضمن قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق.حيث شارك المئات من الايزيديين في شنگال/ سنجار في المظاهرة التي دعا إليها ناشطين ايزيديين للتنديد بجرائم داعش الإرهابي ضد الايزيدية و صمت الحكومة العراقية […]

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