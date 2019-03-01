ماذا لو نشبت حرب نووية بين الهند وباكستان؟

2019/03/01 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وصول التوتر العسكري بين الهند وباكستان هذه الأيام إلى مستويات غير مسبوقة منذ آخر حرب دارت بينهما عام 1971، تخيم المخاوف

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