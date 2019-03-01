إفراج باكستان عن الطيار الهندي.. هل ينزع فتيل التوتر بين البلدين؟

2019/03/01 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تفرج إسلام آباد اليوم الجمعة عن طيار هندي أسرته بعد إسقاط طائرته، في “مبادرة سلام” حيال نيودلهي بعد ثلاثة

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