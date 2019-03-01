النشاط الصناعي بالمملكة المتحدة يُسجل ثاني أدنى مستوى منذ البريكست

2019/03/01 | 15:36

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مباشر: انخفض النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي لثاني أدنى مستوى منذ استفتاء البريكست في 2016، وسط ارتفاع حاد في السلع المخزنة.





وأظهرت بيانات مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 52 نقطة في فبراير وفقاً للتوقعات وهو ثاني أدنى مستوى منذ يوليو 2016، ومقابل 52.6 نقطة في يناير السابق له.





وأوضحت البيانات أن التوقعات غير المؤكدة أثرت على التفاؤل بشأن الأعمال ومعدل التشغيل، كما هبطت الثقة إلى مستوى قياسي متدني، أما معدل خسائر الوظائف سجل أعلى مستوى في 6 سنوات.





وتابعت البيانات أن النمو في تدفقات الطلبات الجديدة تراجع قرب مستويات الانكماش وسط إشارات بشأن تباطؤ السوق المحلي ومزيد من الانخفاض في طلبات التصدير الجديدة.





وبحلول الساعة 12:05 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.3236 دولار.





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