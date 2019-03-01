2019/03/01 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دبي – مباشر: ذكرت تقارير إخبارية، إن "أوبر تكنولوجيز" دخلت في محادثات متقدمة بشأن الاستحواذ على منافستها "كريم" التي تتخذ من دبي مقراء رئيسيا لأعمالها بالشرق الأوسط.





ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن تعلن الشركتان عن القيمة النقدية للصفقة، حيث تقدر أسهم كريم بنحو 3 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة.





وأكدت المصادر للوكالة أن المحادثات مستمرة بين الشركتين ولكن يم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فيما رفض ممثلو الشركاتن التعليق.





جدير بالذكر، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثماري السيادي للمملكة، يستثمر 3.5 مليار دولار أمريكي في شركة أوبر.





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