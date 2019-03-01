خبير جماعات متشددة: هناك محاولات لإعداد حمزة بن لادن لتولي تنظيم القاعدة

2019/03/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة ابن أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حمزة بن لادن بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم المسلح.

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