2019/03/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العاهل الأرني، الملك عبدالله الثاني، في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التطورات الأخيرة على الساحة الهندية الباكستانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك الأردن يبحث هاتفيا مع رئيسي وزراء الهند وباكستان التطورات الأخيرة بين البلدين) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملك الأردن يبحث هاتفيا مع رئيسي وزراء الهند وباكستان التطورات الأخيرة بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).