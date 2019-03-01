إيران تزيح الستار عن منظومتي

2019/03/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، الستار عن منظومة رادار "معين 40" للملاحة، ومنظومة الرادار السلبي "ناصر 40"، وذلك بحضور قائد مقر خاتم الأنبياء(ص) للدفاع الجوي.

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