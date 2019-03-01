النائب علاء الربيعي: اتفقنا على اختيار مرشح للداخلية من ابناء المؤسسة الامنية

2019/03/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ان هناك فرصة كبيرة لاختيار مرشح لوزارة الداخلية من ابناء المؤسسة الامنية.

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