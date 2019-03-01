ادارة الزوراء ترفض استقالة مدير فريق الكرة

2019/03/01 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعلنت الهيئة الادارية لنادي الزوراء، الجمعة، رفض استقالة مدير فريق الكرة عبد الكريم عبد الرزاق من منصبه.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي غبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الزوراء رفضت استقالة مدير الفريق عبد الكريم عبد الرزاق”.واضافت ان “الادارة تؤكد استمرار عبد الرزاق مديراً للفريق الذي يستعد للتوجه […]

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