الانبار تطالب بتكثيف العمليات الامنية وزيادة المراقبة الجوية على الحدود

2019/03/01 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالب مجلس محافظة الانبار، الجمعة، بتكثيف الاجراءات الامنية وزيادة المراقبة الجوية على المناطق الصحراوية للمحافظة للحد من عمليات الاختطاف والاعتداء على القطعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي .وقال عضو المجلس ابراهيم الفهداوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية طالبت من القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في المحافظة […]

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