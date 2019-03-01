بعد وفاة توائم ديالى السبعة.. الفلوجة تسجل ولادة ٤ توائم

2019/03/01 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس سجل مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال التعليمي، الجمعة، ولاد 4 توائم.وقالت الدكتورة فائزة العاني اخصائية النسائية والتوليد، في حديث لـ”ناس”، اليوم (1 اذار 2019)، إن “سيدة ولدت توأمين ذكرين بعملية قيصيرية أولية وهي في الثامنة عشرة من العمر”.واكملت، ان “المستشفى شهد ايضاً، انجاب سيدة اخرى بنتين بعملية قيصيرية أولية وهي في […]

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