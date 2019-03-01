شرطة الديوانية تنقذ فتاة حاولت إلقاء نفسها من أعلى جسر

2019/03/01 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية, الجمعة, عن تمكن دوريات النجدة من انقاذ فتاة, ومنعها من الانتحار بعد أن حاولت القاء نفسها في النهر من أعلى أحد الجسور في الطريق الحولي لمبنى الجامعة.وقالت المديرية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (1 اذار 2019), إن “عملية الإنقاذ تمت نتيجة لسرعة الاستجابة من […]

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