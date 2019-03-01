وزارة العمل: اطلاق المسح الميداني للأسر غير المبحوثة في نينوى وصلاح الدين

2019/03/01 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،اليوم الجمعة، اطلاق المسح الميداني للأسر غير المبحوثة في نينوى وصلاح الدين.وقالت الوزارة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، ان"قسمي حماية

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